5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли пенсионерку при пожаре в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"4 января в 21.31 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Крупской в Минске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, по внешним признакам горение не наблюдалось, - рассказали в пресс-службе. - В 21.40 звеном газодымозащитной службы была спасена мать хозяина квартиры 1933 года рождения, которая бригадой медиков была госпитализирована с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения". Эвакуация жильцов дома не потребовалась".

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждено имущество, закопчена жилая комната.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры.-0-