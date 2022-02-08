Работники МЧС спасли пенсионерку при пожаре в подвале дома в Могилеве

8 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве при пожаре дома работники МЧС спасли пенсионерку. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании в подвале многоквартирного жилого дома по ул.Пионерской поступило 7 февраля в 19.46. По прибытии к месту вызова из подвала второго подъезда шел дым, доступ в это помещение посторонних лиц был не ограничен. Работники ПАСЧ-4 Могилевского ГОЧС из подвала вынесли женщину 1955 года рождения, пенсионерку без определенного места жительства. Бригадой скорой помощи она госпитализирована в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи с отравлением продуктами горения. Эвакуация жильцов не проводилась.

В результате пожара в подвале уничтожены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-