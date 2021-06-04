4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли пожилого мужчину при пожаре в Клецком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 12.10 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире в агрогородке Заостровечье. По прибытии спасателей из окна квартиры на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома шел плотный дым.

Спасатели организовали разведку. В первой обследованной квартире пожара не было. Открыв дверь соседней, которая была не заперта, они обнаружили, что загорание происходит в коридоре. Работники МЧС обнаружили мужчину лежащим возле окна в кухне. Он был в сознании, однако самостоятельно передвигаться не мог. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали медикам.

Спасенный мужчина 1946 года рождения был госпитализирован в учреждение здравоохранения с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Причина пожара устанавливается.-0-