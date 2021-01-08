8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли трех человек при пожаре в минской квартире, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Возгорание произошло в ночь на 8 января в трехкомнатной квартире на первом этаже дома по улице Кузьмы Чорного в Минске. Спасатели на руках вынесли из горящей квартиры хозяина, который находился в инвалидном кресле в коридоре, и его жену, которую нашли в соседней горящей комнате на кровати. Медики осмотрели их и отпустили.

Пожар привел к сильному задымлению, потому помощь понадобилась пенсионерке из квартиры на третьем этаже. Работники МЧС вывели женщину на свежий воздух при помощи маски для спасаемых. Она также не пострадала.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате происшествия повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание питающего провода электрического чайника).-0-