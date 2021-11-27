Работники МЧС спасли водителя легковушки после аварии в Мозырском районе

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли водителя легкового автомобиля после аварии в Мозырском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"26 ноября в 9.07 в центр оперативного управления от дежурного РОВД по прямой линии связи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Мозырском районе, в 1 км от пос.Дружба по трассе Р31 Мозырь - Ельск. По прибытии к месту вызова спасатели установили, что произошло лобовое столкновение легкового Hyundai Santa Fe и грузового МАЗ-5336", - рассказали в пресс-службе.

Водитель легковушки - мужчина 1972 года рождения - оказался зажат. Водитель грузовика - мужчина 1996 года рождения - сам покинул машину, в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам для госпитализации.-0-