6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли водителя, попавшего в ДТП на трассе М1 в Брестской области, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Информация о ДТП вблизи деревни Клейники поступила спасателям 6 декабря в 2.49 по прямой линии связи из ГАИ. Авария произошла с участием седельного тягача DAF и легковушки Toyota 4Runner.

"В легковом автомобиле оказался зажат водитель, в салоне находился еще один человек. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали водителя. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Водитель тягача не пострадал", - говорится в сообщении МЧС.-0-