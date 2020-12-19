Работники МЧС спасли водителя после ДТП в Воложинском районе

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли водителя, попавшего в ДТП в Воложинском районе, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 18 декабря в 13.20 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 77-м км автодороги М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы около деревни Поричи. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.

"Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись легковые автомобили "Фольксваген Гольф" и "Форд Фокус", в результате чего водитель "Форд Фокус" оказался заблокирован элементами кузова", - отметили в министерстве.

Работники МЧС при помощи специального гидравлического инструмента деблокировали водителя. Мужчина был передан медикам. После осмотра пострадавший с травмами был доставлен в больницу.-0-