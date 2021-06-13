Работники МЧС спасли женщину при пожаре квартиры в Борисове

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове при пожаре работники МЧС спасли женщину, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по ул.Черняховского поступило в ЦОУ Борисовского района 13 июня в 3.14. "Мы также получили информацию, что в горящей квартире предположительно находится человек. Прибыв к месту, увидели открытое пламя из окна на 1-м этаже: от температуры остекление уже вскрылось. Группа спасения пошла на разведку. Зашли в квартиру: дверь была открыта, так как до прибытия подразделений ее выбил сосед, пытавшийся помочь самостоятельно, однако из-за дыма он не смог войти внутрь. Квартира однокомнатная. Задымление было очень плотным. Обследовав помещения, мы обнаружили женщину на полу в коридоре", - рассказал командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №3 Борисова прапорщик внутренней службы Александр Орлов.

Хозяйка квартиры 1953 года рождения в квартире проживала одна. Надев женщине специальную маску, работники МЧС вынесли потерпевшую на свежий воздух. До прибытия скорой медицинской помощи спасатели проводили реанимационные мероприятия. Позже женщину передали врачам прибывшей бригады скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" она госпитализирована.

Причина произошедшего устанавливается. В результате пожара огнем повреждены стены и имущество в кухне, закопчены стены.-0-