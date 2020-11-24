Работники МЧС спасли женщину при пожаре в Зельвенском районе

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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время пожара в Зельвенском районе сотрудники МЧС спасли женщину, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Самаровичи поступило в службу спасения 24 ноября в 4.11. На месте происшествия спасатели помогли женщине, которая находилась в помещении в момент возгорания. С ожогами 3% тела и отравлением продуктами горения она госпитализирована.
Спасатели потушили пожар. Огонь повредил диван, закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается.-0-