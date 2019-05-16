Работники МЧС в Витебске спасли тонущего подростка

16 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спасатели достали тонущего подростка из реки в Витебске, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о тонущем ребенке в Западной Двине в районе ул. Генерала Белобородова поступила 15 мая в 18.50. Подросток был в воде на расстоянии около 3 м от берега. Выяснилось, что он катался на велосипеде по набережной, заехал на парапет и упал в воду.
Работники МЧС при помощи спасательной веревки и ремня достали 15-летнего парня из реки. Его осмотрела бригада скорой помощи. От госпитализации подросток отказался.-0-
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