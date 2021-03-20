Работники МЧС за сутки спасли двух человек в ДТП в Гродно и Осиповичах

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки работники МЧС спасли двух человек в ДТП в Гродно и Осиповичах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

19 марта в 7.32 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля. Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в опору светофора в Гродно на пересечении улиц Победы и Горновых. Работники МЧС деблокировали водителя, он госпитализирован.

В этот же день в 8.10 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по ул.Королева в Осиповичах с участием легкового автомобиля. Водитель также не справился с управлением и автомобиль врезался с дерево. Работники МЧС деблокировали мужчину, он госпитализирован.-0-