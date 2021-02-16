Работники минского завода продали 268 кг латуни на металлолом

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД установили факт хищения цветного металла на одном из минских заводов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома

Установлено, что к хищению латуни причастны три работника завода, возрастом 40, 38 и 28 лет. "По информации оперативников, товарищи действовали скрытно и по продуманному плану. Они похитили слитки латуни со склада завода, а затем перенесли их в кабинет 40-летнего минчанина, который сбросил похищенное на улицу через окно. А его напарники, находясь на улице, сложили похищенные слитки в автомобиль, принадлежащий одному из них. Мужчины продали 268 кг латуни на металлолом", - рассказали в ГУВД.

Вырученные денежные средства разделили пополам. Сумма ущерба составила Br2860.

Материалы проверки переданы в Заводской (РОСК) Минска, где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-