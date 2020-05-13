Работники предприятий в Гомельской области похитили топливо на Br1,5 тыс.

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хищения дизтоплива выявили в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сообщение о хищении горючего с комбината поступило в Новобелицкий РОВД. Выяснилось, что в серой схеме участвовали два водителя ассенизаторских машин. Один из них работает на предприятии более четверти века, второй только устроился. Опытный работник подсказал, как можно заработать на излишках горючего. Выезжая за пределы комбината, водители искусственно накручивали спидометры. Оказалось, что ассенизаторские машины - единственный вид транспорта на предприятии, не оборудованный видеорегистраторами. В путевые листы вносились данные о якобы реальных выездах на объекты за пределы комбината.

Попался работник с внушительным стажем на мелком хищении. Он отделался штрафом за украденные 10 л топлива. "Оперативники копнули глубже: череда приписок происходила на протяжении года. В списках значились даже такие объекты, где нет канализации. Один из работников сливал излишки в гараже у дома, подельник - недалеко от предприятия, где потом и продавал. Всего ассенизаторы присвоили топливо на Br1,2 тыс.", - отметили в МВД.

Борцы с экономической преступностью Ветковского РОВД вывели на чистую воду водителя трактора. Предприимчивый работник экономил топливо тем, что не включал кукурузную сеялку. За время, когда в путевках якобы выполнялись посевные работы, трактористу удалось похитить 180 л дизельного топлива на сумму около Br300. Ущерб предприятию работник возместил.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.-0-