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26 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Работники сельхозпредприятия в Осиповичском районе похитили 420 кг комбикорма, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Хищение с молочно-товарной фермы выявили осиповичские милиционеры. В поле зрения правоохранителей попал 53-летний местный житель, во дворе дома которого было обнаружено 14 30-килограммовых мешков комбикорма.
Предварительно установлено, что на протяжении июля и августа подозреваемый с помощью двух животноводов фермы, 55-летней женщины и 58-летнего мужчины, похищал комбикорм и на гужевом транспорте вывозил с территории сельхозорганизации. Ущерб предприятию составил Br660.
Комбикорм изъят и передан в хозяйство. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой следователи дадут правовую оценку.-0-
Хищение с молочно-товарной фермы выявили осиповичские милиционеры. В поле зрения правоохранителей попал 53-летний местный житель, во дворе дома которого было обнаружено 14 30-килограммовых мешков комбикорма.
Предварительно установлено, что на протяжении июля и августа подозреваемый с помощью двух животноводов фермы, 55-летней женщины и 58-летнего мужчины, похищал комбикорм и на гужевом транспорте вывозил с территории сельхозорганизации. Ущерб предприятию составил Br660.
Комбикорм изъят и передан в хозяйство. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой следователи дадут правовую оценку.-0-