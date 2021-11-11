Работники столичного предприятия присвоили 460 л топлива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД Минска установили, что работники одного из столичных предприятий незаконно присваивали дизтопливо. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники выяснили: топливо с техники сливали трое мужчин (43, 49 и 57 лет), которые посменно работали водителями и были закреплены за одним погрузчиком. "Когда наступало время заправлять транспорт, водитель выезжал на станцию, а к этому времени туда же подъезжали и подельники. Заправляли бензобаки личных автомобилей. Чтобы обмануть установленный в служебном авто датчик расхода бензина, мужчины придумали дополнительную схему. Они сливали топливо из стоящего погрузчика, присоединяя шланг к баку. Перед этим не забывали заводить двигатель и создавать видимость, будто техника работает", - рассказали в ГУВД.

В августе задержанным удалось присвоить 460 л топлива. Сумма ущерба составила более Br900.

Следователи возбудили уголовное дело по факту присвоения либо растраты, совершенной группой лиц.-0-