Работники учреждения здравоохранения в Глусском районе строили дом своему руководителю

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель учреждения здравоохранения Глусского района привлекал подчиненных к работам на своем земельном участке и в строящемся доме под Бобруйском, зарегистрированном на родственников, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Такие случаи происходили в 2016-2018 годах. При этом работникам из областного бюджета выплачивалась заработная плата за выполнение их непосредственных обязанностей. Руководитель лично контролировал, как исполнялись его указания, привозил продукты. Со стороны сотрудников высказывалось недовольство тем, что они в рабочее время, а также в выходные вынуждены трудиться не по месту трудоустройства.

Факты выявил Бобруйский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.

"Учреждению здравоохранения причинен ущерб в особо крупном размере (не менее Br25 тыс.), возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Во время предварительного расследования подозреваемый свою вину признал, частично возместил причиненный ущерб", - рассказали в КГК.-0-