Работники заповедника обнаружили в Брагинском районе костные останки

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Брагинский РОСК проводит проверку по факту обнаружения костных останков человека на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Работники заповедника обнаружили разбросанные костные останки при тушении пожара в лесу возле деревни Голубовка 15 апреля. На месте работала следственно-оперативная группа. "При осмотре указанного участка изъяты череп, различные кости, фрагменты одежды. По предварительной информации, обнаруженные объекты находились в лесу продолжительное время", - рассказала Мария Кривоногова.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Будет отрабатываться версия о возможной принадлежности останков одному из местных жителей, которые числятся как пропавшие без вести. Назначено судебно-медицинское исследование. Сотрудники УГКСЭ по Гомельской области проведут медико-криминалистическую и судебно-биологическую экспертизы. Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана после доследственной проверки.

Следователи просят граждан, которым что-либо известно о перемещении кого-то из пропавших без вести по направлению к заповеднику, обратиться в районный отдел СК лично (г.п.Брагин, пл.Ленина, д.3) или по телефонам (802344) 3-13-55, 3-13-50.-0-

Фото УСК по Гомельской области