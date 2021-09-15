Работников хозяйств в Рогачевском и Житковичском районах уличили в краже топлива

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители выявили работников сельхозпредприятий в Рогачевском и Житковичском районах, которые воровали дизельное топливо, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В первом случае оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Рогачевского РОВД изобличили 43-летнего водителя, который присвоил 210 л дизтоплива местного агропредприятия на более чем Br300. Мужчина ранее не судим, в поле зрения правоохранителей попадал несколько раз за нарушение ПДД. Он признался в содеянном и полностью возместил ущерб. Возбуждено уголовное дело за присвоение вверенного имущества.

Еще один случай зафиксирован в Житковичском районе. Во время патрулирования инспекторы ОГАИ района обратили внимание на выезжавшую из леса легковушку. В салоне авто обнаружили канистры с дизтопливом и приспособление для перелива. "28-летний тракторист местного сельхозпредприятия рассказал, что слил солярку из бака вверенной ему техники. Общий литраж составил 320 л на сумму почти в Br600", - рассказали в УВД. Возбуждено уголовное дело за кражу.-0-