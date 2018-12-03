Работница банка из Берестовицкого района завладела $12 тыс. клиентки

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница банка из Берестовицкого района вместо открытия счета забрала деньги клиентки себе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Еще в 2015 году к местной жительнице, которая работала в банке, обратилась ее знакомая, которая хотела сделать вклад в валюте. "После переговоров и обсуждений она передала банковской работнице некоторую сумму. Всего в течение трех лет пострадавшая рассталась с $12 тыс.", - рассказали в пресс-службе УВД.

В какой-то момент 46-летняя женщина стала подозревать, что что-то не так, и обратилась в милицию. Во время оперативно-разыскных мероприятий выяснились детали произошедшего. По статье ч.3 ст.209 (мошенничество) возбуждено уголовное дело.-0-