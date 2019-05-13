Работница фермы погибла под колесами трактора в Волковысском районе

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели человека на территории сельскохозпредприятия в Волковысском районе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Инцидент произошел днем 10 мая на территории молочно-товарной фермы одного из хозяйств района. Трактор МТЗ под управлением 57-летнего механизатора двигался задним ходом. В какой-то момент под колесами техники оказалась 65-летняя женщина, работающая на ферме животноводом. С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, вечером того же дня она скончалась.

В отношении механизатора, действия которого повлекли по неосторожности причинение смерти животноводу (ч.1 ст.144 УК), Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Для выяснения обстоятельств смертельного наезда следователи с участием экспертов осмотрели место происшествия. Допрашиваются очевидцы, руководители и работники предприятия, изучается изъятая документация по организации охраны труда и технике безопасности. Будут проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, в момент наезда был трезв. Окончательная квалификация содеянному будет дана по результатам расследования уголовного дела.-0-

Фото управления Следственного комитета по Гродненской области