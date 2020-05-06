Работница магазина в Островецком районе забрала выручку из кассы

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Кассир магазина из Островецкого района подозревается в краже выручки. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Администрация торгового объекта обратила внимание на недостачу в кассе и обратилась в милицию. "Оказалось, что к исчезновению выручки имеет отношение контроллер-кассир магазина. По версии правоохранителей, 20-летняя девушка в течение нескольких дней брала деньги из кассы. Ущерб превысил Br1,76 тыс.", - рассказали в милиции.

Кассир никак не скрывала свою деятельность. Весь процесс зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Действиям девушки дается правовая оценка.-0-