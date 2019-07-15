Работница магазина в Сенно украла из кассы более Br30 тыс.

15 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о присвоении имущества в особо крупном размере и служебном подлоге, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько

В правоохранительные органы с заявлением обратилась потерпевшая: у нее образовалась задолженность за приобретение товара. Но женщина утверждала, что выплатила всю сумму рассрочки. Во время проверки были выявлены правонарушения.

По данным следствия, 43-летняя жительница Сенно, работая в одном из магазинов города, с января 2017-го по июль 2018 года систематически похищала вверенные ей наличные деньги. Женщина изымала их из кассы магазина, которые покупатели внесли в качестве оплаты за товар или взносов по рассрочке. Всего обвиняемой похищено более Br30 тыс. Потерпевшими по уголовному делу признаны 49 человек. Также она, чтобы скрыть факты хищения средств, вносила ложные сведения и записи в официальные документы, подделав их.

Действия женщины квалифицированы следователями по ч.4 ст.211 УК (присвоение) и ч.1 ст.427 УК (служебный подлог). К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб обвиняемой возмещен частично, она раскаивается в содеянном.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-