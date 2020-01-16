Работница магазина в Витебском районе присвоила Br3 тыс.

16 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Продавец одного из магазинов в Витебском районе за месяц присвоила около Br3 тыс., сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома, ссылаясь на данные проверки ОБЭП областного РОВД.

39-летняя сотрудница магазина брала не только деньги из кассы торгового объекта, но и продукты, в том числе спиртное. Алкогольные напитки она делила с местными жителями, которые ведут асоциальный образ жизни.

"Чаще всего на очередную встречу они собирались после рабочего дня. Употребляли, не отходя от кассы, банкет был за счет хозяйки. Правда, гуляла женщина не на свои, а на присвоенные деньги. Полученная за день выручка разнилась с суммой, проводимой ей по кассовому аппарату", - рассказали в УВД.

По факту присвоения имущества лицом, которому оно вверено, возбуждено уголовное дело.-0-