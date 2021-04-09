Работница салона связи в Молодечно оформляла на клиентов без их ведома sim-карты

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно работница салона связи оформляла на клиентов без их ведома sim-карты. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию за помощью обратилась 48-летняя жительница Молодечно. Женщина рассказала, что с нее требуют погасить задолженность за услуги сотовой связи по абонентскому номеру, который она не оформляла на свое имя. По данному факту правоохранители начали проверку.

Оперативники ОБЭП выяснили, что заявительница ранее обращалась в один из дилерских салонов связи, чтобы произвести замену sim-карты и уточнить некоторую информацию в связи с получением нового паспорта. Анкетные данные клиента были внесены в базу данных владельцев sim-карт. Как правило, доступ к персональным сведениям имеют работники мобильного салона.

Сыщикам удалось установить, что продавец салона, 25-летняя молодечненка, воспользовалась чужими паспортными данными и от имени мобильного оператора оформила на женщину без ее ведома sim-карту. Как выяснилось в дальнейшем, подозреваемая оформляла карты и на других клиентов, а те даже не знали об этом. По предварительной информации от действий работницы салона пострадали порядка 10 клиентов. При этом на каждом из них числилось сразу по несколько контактных sim-карт.

По словам фигурантки, мошенническую схему она провернула с целью получения дополнительного дохода, полагая, чем больше подключенных абонентов, тем выше будет ее заработная плата. К слову, девушка на финансовых аферах попадается уже не в первый раз. В прошлом году она была судима за присвоение либо растрату в крупном размере, а также за служебный подлог.

В настоящее время молодечненка уже не работает в дилерском салоне. Действия подозреваемой квалифицированы как служебный подлог, возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.-0-