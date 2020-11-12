Работница сельхозпредприятия Гомельского района похитила более тонны комбикорма

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 55-летняя жительница одной из деревень Гомельского района похитила более 1 т комбикорма, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Женщина была бригадиром крупного агропромышленного предприятия, молочно-товарной фермы, и решила помочь неработающему 38-летнему сыну. Оперативники выяснили преступную схему.

С 26 сентября по 5 октября рабочая в течение дня складировала комбикорм. Вечером сын подъезжал в заранее оговоренное место на телеге и вывозил смесь. "Таким нехитрым способом горе-предприниматели похитили с фермы 1,15 т. Комбикорм они продавали физлицам", - уточнили в УВД.

Действиям семейного подряда следователи дали правовую оценку. Возбуждены уголовные дела. Комбикорм изъят и возвращен на предприятие.-0-