Работнице предприятия в Кореличах оторвало руку

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кореличским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

"Основанием для принятия такого процессуального решения послужили материалы проверки по факту травмирования 55-летней закладчицы сырья ОАО "Кореличи-Лен" городского поселка Кореличи. 26 октября при чистке специализированного аппарата женщина получила травматическую ампутацию предплечья и кисти левой руки. По результатам судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, полученные работницей телесные повреждения относятся к категории тяжких телесных", - сказал Сергей Шершеневич.

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов и специалистов Новогрудской межрайонной инспекции Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. "Изъята и изучена документация по охране труда и технике безопасности. Опрошены очевидцы случившегося и руководители предприятия. Установлено, что пострадавшая получила телесные повреждения при эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям техники безопасности", - отметил официальный представитель.

Пострадавшая является квалифицированным специалистом с большим стажем работы. В настоящее время она проходит лечение в учреждении здравоохранения, ей оказывается необходимая медпомощь. "Подозреваемым в совершении преступления признан 41-летний мастер смены, отвечающий за обеспечение правил охраны труда. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.306 Уголовного кодекса Беларуси)", - добавил Сергей Шершеневич.

Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела. Кроме того, следователи внесут представление для устранения причин и условий, способствовавших факту производственного травматизма.-0-