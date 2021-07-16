Ради хайпа 19-летние жители Кобрина избили случайных прохожих на камеру

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19-летние жители Кобрина избили случайных прохожих на камеру. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Вечером 15 июля в социальной сети появился видеоролик, в котором парень избивает случайных прохожих. Сценами насилия заинтересовались милиционеры и уже на следующий день установили причастных к инциденту лиц.

"Ими оказались двое 19-летних жителей Кобрина, которые ради хайпа в интернете решились на преступление. Для этого молодые люди искали мужчин, которые в силу возраста и физического состояния не могли оказать сопротивление. Затем один из них избивал жертву, а другой снимал процесс на видео. Во время задержания "оператор" оказал неповиновение правоохранителям", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовные дела за злостное хулиганство. Один из фигурантов привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.-0-