Ради хайпа школьник из Витебска осквернил памятник героям войны

12 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Ради рейтинга в соцсети школьник из Витебска осквернил памятник героям войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Вечером 10 апреля в TikTok появилось видео, в котором подросток плюет на плиты мемориала погибшим воинам. Милиция среагировала на ролик и установила его главного героя. Выяснилось, что это 11-летний житель Витебска. Он осквернил памятник для популярности своей страницы в социальной сети, куда и была добавлена запись. Помощь парню оказывал его товарищ, который снимал выходку на мобильный телефон.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям подростка и его родителей будет дана правовая оценка. Представители правоохранительных органов провели с ребятами профилактические мероприятия.

Милиция напоминает, что ответственность за правонарушения малолетних детей несут родители. Именно они обязаны заботиться о воспитании детей, их физическом, нравственном и духовном развитии.-0-