Ради лайков: в Гомеле парень ехал на роликах, держась за привязанную к авто веревку

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле нашли и оштрафовали экстремала-"хоккеиста", проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

29 февраля в интернете появилось видео, где молодой человек в хоккейной форме и на роликовых коньках двигался по улице Советской, держась за веревку, привязанную к автомобилю. Сотрудники ГАИ в тот же день установили личности парня и водителя.

"Любитель острых ощущений, 21-летний житель областного центра, решил таким опасным способом собрать побольше лайков в интернете. Как выяснилось, за рулем "БМВ" была его 51-летняя мать", - сообщила пресс-секретарь.

За нарушение ПДД оба привлечены к административной ответственности.-0-