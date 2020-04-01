Радиоактивную коробку обнаружили на могилевском мусороперерабатывающем заводе

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коробка с источником ионизирующего излучения обнаружена на мусороперерабатывающем заводе в Могилеве, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Спасателям Могилевского городского отдела МЧС днем 31 марта поступила информация, что при осмотре металлолома на территории завода обнаружено превышение мощности дозы бета-излучения.
На месте вызова специалисты Могилевского областного управления МЧС обнаружили металлическую коробку кубической формы с длиной ребра 10 см. Специалисты дозиметром проверили гамма-излучение над ящиком. Оно составило 8 мкЗв/ч. Естественный фон, характерный для данной местности, - 0,2 мкЗв/ч.
"На расстоянии трех метров замеры составили 0,07 мкЗв/ч. Поток бета-частиц на поверхности - 902 частиц/кв.см в минуту, на расстоянии полуметра от нее превышение не обнаружено. Радионуклиды были идентифицированы как торий-232 и радий-226, альфа-частиц не обнаружено", - рассказали в ведомстве.
Коробка помещена под охрану в отдельно стоящее строение, доступ к ней ограничен. Затем ее утилизирует спецпредприятие. Пострадавших нет.-0-