Радиоактивные корабельные часы нашел гомельчанин в хозпостройке

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Радиоактивные корабельные часы нашел мужчина в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Горожанин попросил спасателей проверить корабельные часы на наличие радиоактивного излучения 24 сентября примерно в 11.20. По словам гомельчанина, он обнаружил предмет при наведении порядка в хозпостройке родственников и решил передать в подразделение МЧС.

В службе химической и радиационной защиты при помощи поискового дозиметра-радиометра был измерен радиационный фон часов. Показатели излучения немного превышали естественный фон, при этом на расстоянии метра они были в пределах нормы.

"Угрозы заражения окружающей среды нет. Принимается решение о дальнейшем месте временного хранения часов и их утилизации", - уточнили в управлении.-0-