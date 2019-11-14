Радиоактивный йод обнаружили в мусоровозе на минской свалке

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне "Тростенецкий" в мусоровозе обнаружили превышение радиационного фона, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 10.08 ведущий инженер по охране труда полигона "Тростенецкий" сообщил о превышении радиационного фона в мусоровозе на ул.Павловского, 7. Прибывшие на место работники МЧС замерили мощность эквивалентной дозы на поверхности мусороприемного контейнера.

"На расстоянии до 10 см радиационный фон составил 0,4 мкЗв/ч. Было принято решение провести выгрузку мусора для обнаружения источника, - рассказали в управлении. - Поначалу был обнаружен один черный пакет - в 10 см от него радиационный фон составил 20 мкЗв/ч. В 11.52 обнаружены еще три пакета - радиационный фон составил 0,3 мкЗв/ч". Внутри находятся отработанные медицинские препараты с йодом-131, его период полураспада составляет 8 суток.

Обнаруженные пакеты с содержимым будут согласно инструкции утилизированы. Угрозы для людей и окружающей среды нет.

Мусоровоз принадлежит ОДО "Экология города".-0-

Фото Минского городского управления МЧС