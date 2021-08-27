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27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ранее судимого жителя Лиды подозревают в покушении на изнасилование и разбое. Задержал мужчину сын одной из потерпевших, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.Вечером 23 августа 64-летняя женщина возвращалась домой. Рядом с железной дорогой на нее напал неизвестный и, угрожая ножом, попытался изнасиловать. К счастью, мимо проезжал мужчина и спугнул злоумышленника. "Потерпевшая не стала сообщать об инциденте в милицию. Она рассказала о произошедшем сыну и словесно описала обидчика. Мужчина отправился на место и там заприметил подозрительного гражданина, который подходил под словесный портрет. Он задержал его и доставил в Лидский РОВД", - рассказали в милиции.Во время допроса подозреваемый признался следователю в еще одном преступлении. 16 августа он под угрозой ножа забрал у женщины сумку и, достав деньги, выкинул ее в пруд.Выяснилось, что местный житель нигде не работает, ведет антиобщественный образ жизни. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство.Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.207 (разбойное нападение совершенное повторно) и ч.1 ст.14, ч.1 ст.166 (покушение на изнасилование) УК. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.Следователи обращаются к мужчине, который был свидетелем совершенного преступления, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40 и (8033) 621-15-35.-0-