Ранее судимый брестчанин и россиянин с чужим паспортом пытались пересечь госграницу

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие Брестской погрангруппы 13 апреля задержали гражданина Беларуси при попытке нарушить белорусско-украинскую границу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Как было установлено, законным образом ранее неоднократно судимый мужчина покинуть страну не мог, так как имел множество неоплаченных штрафов. Поэтому вечером брестчанин вызвал такси и направился к границе с Украиной. Неподалеку от деревни Томашовка нарушитель попытался преодолеть сигнализационный комплекс, где и был задержан пограничным нарядом. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения государственной границы. Нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин.

Ночью 14 апреля на границе в пункте пропуска "Брест автодорожный" при въезде в Беларусь мужчина предъявил не принадлежащий ему паспорт гражданина России. Со слов задержанного, предъявленный документ принадлежал его брату. Молодой человек надеялся, что внешнее сходство позволит ему незаконно пересечь границу.

В отношении предполагаемого россиянина проводятся проверочные мероприятия. Сам мужчина находится в ИВС Брестской пограничной группы до установления личности.-0-