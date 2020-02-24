Раскрыта серия краж из офисных помещений в Минске

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома и Советского РУВД г.Минска ночью 21 февраля задержали с поличным группу лиц, которая на протяжении двух месяцев проникала в офисные помещения и похищала имущество. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Минчане 38 и 44 лет (один из них уже имеет судимость за кражи) к каждому преступлению готовились тщательно. Они передвигались на машине, не менее часа изучали обстановку на месте будущей кражи. Обнаруженные камеры видеонаблюдения поднимали с помощью палки вверх, чтобы остаться незамеченными.

Злоумышленники действовали по ночам, проникая в помещения путем отжатия стеклопакета либо взлома сердцевины замка. Найденное имущество выносили в сумках. На счету криминального дуэта минимум шесть эпизодов хищений, украдены 15 ноутбуков, мониторы, моноблоки, иная офисная техника. Оперативники задержали мужчин с поличным после совершения ими очередной кражи на улице Берестянской. Один из них попытался скрыться, но был задержан бойцами ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Часть похищенного имущества преступники успели сбыть. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Материалы проверки переданы следователям. Возбуждено уголовное дело.-0-