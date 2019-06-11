Раскрыта серия краж из Витебской областной больницы

11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители раскрыли серию краж из Витебской областной клинической больницы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Преступления совершались с февраля по май. Вора с криминальным прошлым задержали на горячем после очередной кражи. Как оказалось, мужчина проникал в больницу по утрам через служебный вход для сотрудников, шел в отделения и, маскируясь под пациента, выбирал пустые палаты. Пользуясь отсутствием больных, которые в это время находились на процедурах или оставляли комнаты на проветривание, он находил в тумбочках и личных вещах кошельки, а затем уходил. Телефоны и украшения, по которым его смогли бы вычислить, преступник не брал.
За кражи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси. Установлено 9 фактов краж, однако, по мнению сотрудников милиции, их было гораздо больше.-0-
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