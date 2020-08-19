19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раскрыто разбойное нападение на букмекерскую контору в Минске. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Несколькими днями ранее коллеги из СК сообщали о разбойном нападении, совершенном в отношении работника букмекерской конторы, расположенной в подземном переходе станции метро "Уручье". Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у кассира выдать ему деньги из кассы. Испугавшись за свою жизнь, сотрудник передала мужчине около Br1500, после чего он скрылся.

Сегодня столичные оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый 56-летний житель столицы. Причину своего поступка минчанин объяснил тяжелым материальным положением. Как и подозреваемые, совершившие разбой во Фрунзенском районе, мужчина не ожидал, что его так быстро задержат. Он думал, что все сотрудники милиции задействованы в охране общественного порядка.

Денежные средства мужчина успел потратить на личные нужды: покупку продуктов питания, одежды и так далее.-0-