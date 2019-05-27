Раскрыто резонансное убийство бизнесмена в Березинском районе

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование убийства бизнесмена Сергея Метельского в Березинском районе, совершенное в 2016 году, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Василий Галь, передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Галь отметил тесное взаимодействие с МВД при расследовании убийства. "Начальный этап расследования характеризовался определенными сложностями. Было установлено, что в день убийства, 26 сентября 2016 года, Метельский, как обычно, в 7 часов утра выехал из дома. Он собирался ехать в Минск. Преступник сел к нему в машину возле дома, и они выехали на дорогу Березино-Борисов. При пересечении с трассой Минск-Могилев преступник выстрелил в Метельского, после чего поджег машину", - рассказал Василий Галь.

По его словам, злоумышленник действовал хладнокровно и расчетливо - в это время было активное движение транспорта. Данный факт позволял сделать вывод о хорошей психологической устойчивости преступника и наличии у него определенных навыков. К примеру, был момент, когда проезжавшая мимо машина остановилась, из нее вышел работник МЧС, а злоумышленник вернулся к месту убийства и спугнул выстрелом спасателя.

Первоначально были установлены антропометрические данные преступника. Выяснилось, что это мужчина в возрасте примерно 40 лет, спортивного телосложения, ростом около 170 см, был одет в камуфляж. "В дальнейшем благодаря содействию наших коллег из главного управления криминалистики Следственного комитета России была проведена работа с очевидцами. Она позволила активизировать их память и составить субъективный портрет, который сыграл большую роль в доказывании виновности лица, совершившего преступление, - пояснил представитель СК. - С учетом установленных обстоятельств при осмотре места происшествия, с учетом личности погибшего были выдвинуты версии, которые тщательно отрабатывались в ходе расследования".

Правоохранители рассматривали версию, что бизнесмена убил человек, занявший у него деньги. Также отрабатывался вариант спонтанного убийства из корыстных побуждений, учитывая, что Метельский возил с собой крупные суммы. Не исключалась возможная связь с коммерческой деятельностью бизнесмена. Прорабатывалась также версия убийства из мести или ревности.

"Был установлен круг общения Метельского посредством анализа телефонных соединений. Это около 700 абонентов. Вся эта работа скрупулезно проводилась, - подчеркнул Василий Галь. - И особенность расследования, которая, наверное, повлияла на его сроки, в том, что деятельность Метельского изучалась от 2016 года, с момента убийства, и в обратной последовательности. Планомерно проверялись каждый месяц и каждый год - все его связи. Дошли до 2011 года. Было установлено, что в 2011-м расходы бизнесмена существенно превысили официальные источники его доходов. Начиная с этого периода у него появились крупные приобретения, большие суммы передавались им в долг". Бизнесмен мог давать другим в долг суммы около $100 тыс. При этом он не составлял документов - все было на доверительной основе или оформлялось на подставных лиц.

Однако на территории Беларуси источников его доходов не нашли. В то же время Метельский сотрудничал с рядом российских компаний, с теми же фирмами был связан менеджер Косяк, который был убит спустя полтора месяца после убийства бизнесмена.

Как рассказал заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Владимир Тихиня, его подразделение работало с информацией о сотрудничестве Метельского с одной из фирм с марта по сентябрь 2016 года, прорабатывалась деятельность бизнесмена, связанная с перепродажей им квартир. "В конце 2017-го, когда мы начали заходить в тупик, появилась новая версия убийства Косяка. То есть появились два фигуранта - Сенкевич и Светчиков, которые были арестованы и обвинялись в убийстве Косяка", - уточнил Владимир Тихиня.

Эти два фигуранта больше года находились в СИЗО и были осведомлены о методах и формах оперативной деятельности. Однако правоохранителям удалось сдвинуть дело с мертвой точки. "В октябре 2018 года Сенкевич написал явку с повинной, в которой указал об известных ему обстоятельствах убийства Метельского, в частности, что совершить убийство его попросил Светчиков, даже назвал сумму в $30 тыс. и еще некоторые нюансы", - рассказал Владимир Тихиня.

"Зная характеристику фигуранта Сенкевича, мы до конца не могли поверить, что убийство мог совершить Светчиков. Через некоторое время он тоже написал явку с повинной, где указал все обстоятельства: что подвозил Сенкевича к месту убийства Метельского, что они вымогали долг в сумме $509 тыс. и некоторые другие обстоятельства. И мы уже поняли точно, что это два фигуранта, причастные к убийству Метельского", - отметил Владимир Тихиня.

По его словам, Сенкевич - дерзкий человек и в конфликтной ситуации склонен к самовзвинчиванию, стремиться быть лидером. Он служил в спецподразделении, подготовлен, мог обращаться с оружием. Светчиков же подрабатывал по возможности, последнее его место трудоустройства - водитель у менеджера Косяка. С учетом этих характеристик следствие предъявило обвинение.

Как сообщил следователь по особо важным делам ГСУ СК Дмитрий Васюкович, Сенкевич обвиняется в убийстве, поджоге автомобиля, вымогательстве и незаконных действиях с оружием. Светчикову предъявлено обвинение в вымогательстве. Во время следствия было достоверно установлено, что в его умысел не входило убийство. В данном случае имел место эксцесс исполнителя, то есть Сенкевич вышел за рамки договоренностей. Это было подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств. Уголовное дело 24 мая поступило в Минский областной суд.

Как сообщалось, 26 сентября 2016 года на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по ст.139 УК (убийство).-0-