Распространитель лотерей в Бресте получил 6 лет колонии за хищение

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте осудили бывшего начальника регионального отдела РУП "Белорусские лотереи" по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Установлено, что с марта 2013 года по июнь 2019-го мужчина реализовал через своих знакомых и других граждан не менее 670 тыс. билетов местных лотерей. Содействие в продаже билетов люди оказывали на безвозмездной основе. В то же время обвиняемый заключал с ними фиктивные договоры поручения и давал указания ежемесячно оформлять отчетные документы о реализации лотерейных билетов. На основании отчетов предприятие необоснованно начисляло физическим лицам денежные вознаграждения, которые мужчина впоследствии забирал себе. Сумма похищенных у предприятия денег составила не менее Br112 тыс.

С учетом доказательств, представленных гособвинителем, суд Ленинского района Бреста признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он также на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Кроме того, бывший начальник отдела обязан возместить в полном размере причиненный имущественный ущерб РУП "Белорусские лотереи".

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-