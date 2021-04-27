Распространителя наркотиков с поличным задержали в Минске

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД Минска установили личность крупного распространителя наркотиков. Неработающий мужчина намеревался сбыть в Минске 120 г мефедрона, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По информации оперативников, 30-летний минчанин работал на интернет-магазин по продаже психотропа. Раз в месяц он раскладывал наркотик в разных районах столицы и получал за это доход. Следует отметить, что к преступному делу минчанин подходил творчески: закладки с наркотиком обволакивал в цемент и формировал из них предметы, похожие на камни. Мужчину задержали с поличным в момент, когда тот готовил тайники для психотропа. При себе у гражданина обнаружено более 20 закладок с наркотиком, а по месту жительства - горшок с коноплей, электронные весы, фасовочные пакеты.

Мотив своего поступка задержанный пояснил тем, что хотел заработать большие деньги. К слову мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям минчанина дана правовая оценка.-0-