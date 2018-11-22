Расследование дела о несанкционированном доступе к информации находится на завершающей стадии - СК

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации БЕЛТА находится на завершающей стадии, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

На основании собранных доказательств следователи предъявили обвинения 15 лицам. Действия 14 из них квалифицированы по ч.2 ст.349 Уголовного кодекса Беларуси, а главного редактора художественно-редакционного отдела ООО "Тут Бай Медиа" Марины Золотовой - по ч.2 ст.425 (бездействие должностного лица) УК. Уголовное преследование по ч.2 ст.349 УК в ее отношении прекращено.

В ходе следствия с согласия Генеральной прокуратуры удовлетворены ходатайства двух обвиняемых, Павла Быковского и Владислава Кулецкого, об освобождении от уголовной ответственности на основании статьи 86 Уголовного кодекса. В порядке статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса следователи вынесли постановления о прекращении в их отношении уголовного преследования с освобождением от уголовной ответственности в связи с применением мер административного взыскания.

Кроме того, следователи приняли решение о постановке обвиняемых на учет в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации". В Следственном комитете отметили, что эта процедура является обязательной для всех подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам. Это разъяснено фигурантам дела в устном порядке, однако в средствах массовой информации указанный факт был интерпретирован как постановка на профилактический учет.

Следственный комитет также обратил внимание на то, что уголовные дела по статье 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) в соответствии со статьей 26 Уголовно-процессуального кодекса являются делами публичного обвинения, в связи с чем производство по ним не подлежит прекращению в случае примирения сторон.-0-