Расследование убийства бизнесмена в Березино находится на заключительной стадии

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело об убийстве бизнесмена в Березино находится на заключительной стадии расследования. Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Алексей Волков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обвинение предъявлено. Уголовное дело находится на заключительной стадии расследования. Думаю, что в ближайшее время мы по этому поводу дадим более подробную информацию. Но это уже после передачи дела прокурору для направления в суд", - сказал Алексей Волков.

Как сообщалось, 26 сентября 2016 года на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по ст.139 УК (убийство). Расследованием этого дела Следственный комитет занимается совместно с Министерством внутренних дел. Была создана группа из опытных следователей, отрабатывались все возможные версии. В марте этого года правоохранители сообщили, что двум лицам предъявлены обвинения.-0-