Расследуется убийство сельчанина в Калинковичском районе

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в деревне Вязовица Калинковичского района, где обнаружено тело 39-летнего местного жителя, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По подозрению в совершении преступления задержана 27-летняя дочь сожительницы убитого, которая приехала в деревню навестить свою мать. Предварительно установлено, что подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта причинила мужчине колото-резаное ранение, в результате он скончался.

Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. При осмотре места происшествия изъяты предполагаемое орудие убийства (нож) и иные предметы, имеющие значение для расследования.-0-