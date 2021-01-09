Разбил камеру и похитил кассовый аппарат - в Гомеле задержан подозреваемый в краже из киоска

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разбил камеру, похитил кассовый аппарат и сигареты - в Гомеле задержан подозреваемый в краже из торгового киоска. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Утром 7 января в Советский РОВД Гомеля поступило заявление о разбитии стекла, видеокамеры, краже кассового аппарата и табачной продукции на Br1,5 тыс. из торгового киоска на одной из остановок общественного транспорта по проспекту Речицкому. Исходя из информации, полученной с камеры наблюдения в киоске, которую злоумышленник разбил в ходе кражи, преступление было совершено в половине первого ночи", - рассказали в УВД.

Сотрудниками уголовного розыска райотдела милиции был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которого были опрошены жители близлежащих домов и изучены видеозаписи с камер наблюдения. В дальнейшем по подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний житель областного центра, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

К слову, данный гражданин проходит подозреваемым в совершении аналогичной кражи из торгового киоска в Гомельском районе, совершенной в ноябре прошлого года. И в настоящее время находился под подпиской о невыезде.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.-0-