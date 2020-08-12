Разбитые стекла и двери - учреждения образования Фрунзенского района пострадали от вандалов

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего на территории Фрунзенского района столицы 50 учреждений образования. Большая часть из них пострадала от актов вандализма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила управляющий ГУ "Центр по обеспечению деятельности управления по образованию администрации Фрунзенского района г.Минска и подведомственных организаций" Татьяна Кузьменкова.

"В учреждениях образования Фрунзенского района фиксируют акты вандализма: разбиты стекла, входные двери, умывальники, унитазы. Повреждены стены в коридорах, снято покрытие на стадионах, разбиты площадки для изучения ПДД, сломаны ворота, сделаны надписи на тротуарной плитке, асфальте, фасадах зданий. Даже детские горки и баскетбольные щиты сломаны и разбиты", - рассказала Татьяна Кузьменкова.

По ее словам, центром были приняты все меры для подготовки учреждений к новому учебному году. Были отремонтированы пищеблоки, фасады, классы, санузлы, заменены окна, обновлены спортивные площадки и стадионы. "Конечно, мы будем ликвидировать последствия вандализма с помощью Мингорисполкома и подготовим учреждения к новому учебному году. Принимаем все меры для того, чтобы привести здания, территории в надлежащее состояние к 1 сентября. Дети должны учиться в светлых хороших классах, заниматься спортом на современных площадках. Неужели взрослые не понимают этого? Пожалуйста, остановитесь, не громите школы!" - призвала Татьяна Кузьменкова.

Она также отметила, что во Фрунзенском районе проживает самое большое количество многодетных семей. "Социальная поддержка очень значимая. Дети из таких семей получают бесплатные учебники, питание в школах, материальную помощь к новому учебному году, подарки на Новый год, 50%-ную скидку на платные образовательные услуги в школах", - констатировала Татьяна Кузьменкова.

Кроме этого, в ночь с 10 на 11 августа неизвестные пытались совершить поджог средней школы №84 в Минске по ул.Пономарева на территории военного городка Уручье. В здании испорчены три окна. Поврежден и памятник Ленину, который находится на территории учреждения образования.-0-

Неизвестные пытались поджечь школу в Минске "Неизвестные облили жидкостью окна в старом здании школы, они треснули, однако огонь на кабинеты не распространился", - рассказала директор школы Ирина Карпович.

Фото ГУ "Центра по обеспечению деятельности управления по образованию администрации Фрунзенского района Минска и подведомственных организаций"