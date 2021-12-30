Разбрасывал металлические шипы на дороге: минчанина будут судить за хулиганство

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению 55-летнего местного жителя в хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, фигурант с 7 по 20 октября 2021 года изготовил металлические изделия в виде шипов, а затем не раз разбрасывал их на проезжей части дороги на ул.Красноармейской в Минске.

Действиями обвиняемого причинен имущественный вред в размере Br150.

После изучения материалов дела в прокуратуре Ленинского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.339 УК.

Уголовное дело находилось в производстве Ленинского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-