Разбросавшего на дороге саморезы и шурупы жителя Слуцка приговорили к 1 году "химии"

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Слуцкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений повредил шины автомобилей сотрудников РОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Мужчина, будучи нетрезвым, вечером 4 августа, желая повредить шины и колеса спецтехники МВД из хулиганских побуждений, купил в магазине 738 г металлических метизов. Проезжая в такси в качестве пассажира, обвиняемый через окно автомобиля рассыпал шурупы и саморезы по проезжей части улицы Уласовца в Слуцке: от здания РОВД до строений, в которых размещены отдел принудительного исполнения, суд и прокуратура.

В результате таких противоправных действий повреждены шины двух автомобилей сотрудников Слуцкого РОВД.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме, а причиненный ущерб возместил на стадии предварительного следствия.

С учетом позиции и представленных гособвинителем доказательств суд Слуцкого района признал мужчину виновным в хулиганстве. Ему в качестве наказания назначен 1 год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-