Разгерметизация паропровода на котле произошла на Мозырской ТЭЦ

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Разгерметизация паропровода на котле №1 произошла сегодня на Мозырской ТЭЦ, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала "Мозырская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго" Виктор Шкала.

Инцидент произошел в 5.54. "Произошла разгерметизация паропровода на котле №1. Водяной пар температурой 550 градусов вырвался наружу. Никто не пострадал", - сказал руководитель. Подачу тепла возобновили менее чем через час после остановки котлов.

По словам руководителя, восстановительные работы на котле займут до пяти дней. В настоящее время на предприятии работает комиссия. Специалисты определяют поврежденный участок, который предстоит заменить. По результатам исследований назовут и причины произошедшего.

"Инцидент не повлиял на снабжение города. Было некоторое снижение параметров на НПЗ, но ущерба никакого нет, инцидент не оказал значительного влияния на технологические процессы", - отметил Виктор Шкала.-0-