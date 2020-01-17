Разгневанный пинчанин оставил без света несколько этажей в подъезде

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске мужчина в гневе разбил светильники на четырех этажах многоквартирного дома, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД пожаловались жильцы одной из многоэтажек в спальном микрорайоне. Они рассказали, что неизвестный повредил несколько светодиодных светильников на четырех этажах. Сыщики установили личность хулигана. Им оказался местный житель 1973 года рождения.

Правоохранителям он пояснил причину своего поступка. По его словам, поссорился с сожительницей. Уходя от нее, прихватил с собой детские санки. Ими же и разбил светильники. Когда пыл поугас, вернул санки на место.

Правовую оценку действиям мужчины дадут следователи.-0-