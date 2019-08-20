Разгромившему гипермаркет брестчанину назначили психолого-психиатрическую экспертизу

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Восемнадцатилетнему жителю Бреста, разгромившему топором гипермаркет, назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.
Уголовное дело о хулиганстве расследует Брестский межрайонный отдел СК. По данным следствия, ночью 17 августа парень в состоянии алкогольного опьянения разбил топором стеклопакеты входных дверей торгового центра, после чего проник в помещение. Там он повредил топором находящееся в торговом центре имущество. Сотрудник службы безопасности магазина оперативно сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы. Вскоре хулиган был задержан прибывшими на место сотрудниками милиции.
"Следователями проведен осмотр места происшествия. В рамках расследования устанавливается точная сумма ущерба, причиненного организации и арендаторам. Юноше предъявлено обвинение по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СК.
Установлено, что ранее молодой человек на психиатрическом учете не состоял. Все обстоятельства происшествия выясняются.-0-
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